Четыре человека погибли при сходе лавины во Французских Альпах
Во Французских Альпах в воскресенье, 9 апреля, сошла лавина, погибли четыре человека. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.
«Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали», — написал министр.
О состоянии пострадавших информации он не привел. По данным Дарманена, спасатели продолжают работу на месте трагедии.
Сход лавины удалось снять на видео туристам, отдыхающим в нескольких километрах от места инцидента.
В середине марта в Альпах департамента Савойя сошла лавина. Погиб французский предприниматель Гийом Мюлье, племянник основателя и владельца сети розничной торговли Auchan.