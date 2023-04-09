Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух
Общество
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1
Происшествия
Мошенники продали квартиру дочери знаменитой украинской актрисы в Москве
Мир
В Кремле заявили об истерике Запада при посягательстве на монополию СМИ
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Общество
Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Мир
Власти Марселя выплатят пострадавшим при крушении дома €100 тыс.
Армия
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Четыре человека погибли при сходе лавины во Французских Альпах

Глава МВД Франции Дармаден: при сходе лавины в Альпах погибли четыре человека
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Французских Альпах в воскресенье, 9 апреля, сошла лавина, погибли четыре человека. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

«Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали», — написал министр.

О состоянии пострадавших информации он не привел. По данным Дарманена, спасатели продолжают работу на месте трагедии.

Сход лавины удалось снять на видео туристам, отдыхающим в нескольких километрах от места инцидента.

В середине марта в Альпах департамента Савойя сошла лавина. Погиб французский предприниматель Гийом Мюлье, племянник основателя и владельца сети розничной торговли Auchan.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023