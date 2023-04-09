Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух
Общество
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1
Происшествия
Мошенники продали квартиру дочери знаменитой украинской актрисы в Москве
Мир
В Кремле заявили об истерике Запада при посягательстве на монополию СМИ
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Общество
Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Мир
Власти Марселя выплатят пострадавшим при крушении дома €100 тыс.
Армия
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Донецка ВСУ
Сюжет:

Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух

Захарова: уничтожая в Киево-Печерской лавре русский дух, уничтожают саму лавру
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киево-Печерскую лавру оскверняют «лярвы», уничтожающие святыню. Об этом в воскресенье, 9 апреля, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала призыв руководителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания проводить на территории лавры богослужения только на украинском языке, чтобы изгнать «дух русского мира».

«Лавры оскверняют лярвы. Уничтожая в лавре русский дух, уничтожают саму лавру. Глупые, ослепленные ненавистью, не понимают. На ненависти ни один храм не выстроится», — отметила дипломат.

Трудно быть с богом: монахов выгоняют из главного монастыря Украины
В Киево-Печерской лавре говорят о начале апокалипсиса

Ранее, 7 апреля, адвокат наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла Никита Чекман сообщил о подаче ходатайства о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

До этого, 3 апреля, в корпусе лавры, где раньше жили наместники, обнаружили запертых монахов. По информации источника «Известий», священнослужителей удерживали люди, якобы работающие в заповеднике.

2 апреля стало известно о попытках людей в балаклавах прорваться на территорию Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, полиция помешала им пройти в монастырь.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские. Вместе с ними у входа на территорию храма находятся и сторонники противоборствующей ПЦУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023