Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух

Киево-Печерскую лавру оскверняют «лярвы», уничтожающие святыню. Об этом в воскресенье, 9 апреля, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала призыв руководителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания проводить на территории лавры богослужения только на украинском языке, чтобы изгнать «дух русского мира».

«Лавры оскверняют лярвы. Уничтожая в лавре русский дух, уничтожают саму лавру. Глупые, ослепленные ненавистью, не понимают. На ненависти ни один храм не выстроится», — отметила дипломат.

Ранее, 7 апреля, адвокат наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла Никита Чекман сообщил о подаче ходатайства о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

До этого, 3 апреля, в корпусе лавры, где раньше жили наместники, обнаружили запертых монахов. По информации источника «Известий», священнослужителей удерживали люди, якобы работающие в заповеднике.

2 апреля стало известно о попытках людей в балаклавах прорваться на территорию Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, полиция помешала им пройти в монастырь.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские. Вместе с ними у входа на территорию храма находятся и сторонники противоборствующей ПЦУ.