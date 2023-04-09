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Власти Марселя выплатят пострадавшим при крушении дома €100 тыс.

Мэр Марселя Пайян заявил, что пострадавшим при крушении дома выплатят по €100 тыс.
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Фото: AP Photo
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Мэр Марселя Бенуа Пайян заявил, что пострадавшим при обрушении дома выплатят компенсацию в размере €100 тыс. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил телеканал BFM.

Пайян отметил, что схема помощи будет утверждена позже. Он добавил, что после обрушения здания были эвакуированы жители 32 домов и оказана помощь 163 людям.

Пожар на обломках дома №17 по улице Тиволи всё еще продолжается, на месте развернута кинологическая бригада, но поиски выживших пока не начаты.

В спасательной операции задействованы робот и дрон. Власти Марселя уточнили, что городские власти «должны быть готовы к тому, что в этой ужасной трагедии будут жертвы».

Мэр Марселя ранее обратился к прессе, объяснив, что причиной обрушения здания, скорее всего, стал сильный взрыв. Однако точные причины трагедии установит дознание.

Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его мысли рядом с пострадавшими. Он поблагодарил спасателей и пожарных за слаженную работу.

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Обрушение жилого четырехэтажного дома произошло около 0:40 (1:40 по мск) в воскресенье на улице Тиволи. Вспыхнул пожар. Частично были разрушены и два соседних здания. Известно о пятерых пострадавших.

По информации портала MediasInfos, обрушение произошло после мощного взрыва, очевидцы рассказывают о сильном запахе газа.

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