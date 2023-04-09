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Песков назвал реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии несдержанной

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию западных стран на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие несдержанной.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ, Запад не склонен вспоминать о ядерном оружии США, которое находится на территории европейских государств.

«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 9 апреля.

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О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

3 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь сказал, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой. По словам Небензи, ядерная доктрина России предусматривает несколько сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие, и «сейчас определенно не та ситуация», которая была бы предусмотрена документом.

До этого, 29 марта, замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что Россия надеется на то, что НАТО, оценивая размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, поймет серьезность ситуации, которая сложилась в мире.

28 марта представитель делегации РФ на Конференции по разоружению (КР) в Женеве Денис Жуйков заявил, что действия Североатлантического альянса во главе с США сопряжены с большим риском для мировой безопасности. Он подчеркнул, что они чреваты масштабным ядерным конфликтом, в частности из-за ядерного блока НАТО.

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