Трое подростков провалились под лед в Тверской области

Трое подростков провалились под лед на пруду в Тверской области, один из них погиб. Об этом 9 апреля сообщила в Telegram-канале прокуратура региона.

Трагедия произошла в селе Мермерины Калининского района.

«Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб», — уточнили в надзорном органе.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района.



На месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета (СК) России, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего.

В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. По данным СК, начата доследственная проверка.

В середине марта в Калужской области спасатели обнаружили тела двух школьников, которые провалились под лед на реке Протве. Всего на подтаявший лед вышли пятеро подростков, троим удалось спастись.