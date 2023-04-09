Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба театра.

«За 12 лет работы в Молодежном театре Вадимом Волковым были сыграны 12 ролей. <...> Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — говорится в некрологе.

Он играл в спектаклях «Севильский цирюльник», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Последнее китайское предупреждение», «Кабала святош/Мольер» и других.

Вадим Волков — выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной.

До прихода в труппу Театра на Фонтанке он работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), а также сотрудничал с творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей России.

Волков известен и как артист по многочисленным работам в кино и на телевидении. Он снялся в фильмах и сериалах «Аутсайдер», «Подлинная история Русской революции», «Условный мент», «Мушкетеры Екатерины», «Крепкие орешки», «Один».