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Мошенники продали квартиру дочери знаменитой украинской актрисы в Москве

ИА REGNUM: мошенники продали квартиру дочери украинской актрисы Криницыной в Москве
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Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
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В Москве злоумышленники незаконно продали квартиру Жанны Криницыной, дочери известной украинской актрисы Маргариты Криницыной и кинодраматурга Евгения Оноприенко. Об этом 9 апреля сообщает информационное агентство REGNUM.

В полицию обратилась дочь Жанны Криницыной. По ее словам, пока ее мать находилась в Италии, кто-то продал ее квартиру в жилом комплексе «Дубровка», подделав подпись в договоре купли-продажи. При этом злоумышленники указали неверные паспортные данные женщины, однако сделка всё равно состоялась.

Ущерб от незаконной продажи составил более 28,8 млн рублей.

Всё это случилось в середине июня 2022 года, и только 6 апреля нынешнего года было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). На данный момент проводится расследование.

Маргарита Криницына была народной артисткой Украины. Она снималась в фильмах «За двумя зайцами», «Свадьба в Малиновке», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Дни Турбиных» и многих других.

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Ранее, 18 марта, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании мошенника, похитившего 780 тыс. рублей у российской фигуристки Евгении Тарасовой. 13 января текущего года со спортсменкой связался неизвестный, который представился следователем и заявил, что на ее имя якобы оформлено большое количество кредитов. Другой мужчина, выдающий себя за сотрудника банка, убедил потерпевшую перевести сбережения на «безопасные счета».

Позже Тарасова осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

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