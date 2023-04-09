Коробку с телами двух младенцев обнаружили в Татарстане
В поселке Юдино в Татарстане местный житель обнаружил коробку с телами двух младенцев. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» источник.
Мужчина гулял со своей собакой, когда та учуяла странный запах и наткнулась на коробку. В ней оказались мальчики-близнецы, по предварительным данным недоношенные, — они появились на свет на шестом-седьмом месяце.
Предположительно, тела пролежали в коробке два дня. Признаков насильственной смерти нет. Правоохранители разбираются в ситуации.
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