Фура протащила легковушку на внешней стороне МКАД

На внешней стороне 67-го км МКАД произошла авария с участием легковушки и фуры. Большегруз буквально протащил машину вперед на несколько метров, сообщили в воскресенье, 9 апреля, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в дептрансе, ДТП произошло после развязки с Волоколамским шоссе. Всего на месте столкнулись три автомобиля. Движение в районе происшествия затруднено.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На кадрах видно, как после столкновения легковушку развернуло поперек дороги, и фура буквально тащит ее вперед до полной остановки. В результате аварии повреждено несколько автомобилей.

Информации о погибших и пострадавших не приводится.

7 апреля четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. В результате ДТП одна из машин перевернулась. По данным дептранса, авария произошла в районе д. 32 корп. 7.