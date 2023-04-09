Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Мир
Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в наперстки
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
Российские силы пресекли деятельность двух украинских ДРГ в ДНР
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с актрисой дубляжа Шульман
Политика
В Кремле указали на устаревшие контуры концепции безопасности
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
Общество
Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских военных на донецком направлении
Мир
СМИ сообщили о возможном визите Зеленского в Германию в мае

Фура протащила легковушку на внешней стороне МКАД

0
Фото: Дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На внешней стороне 67-го км МКАД произошла авария с участием легковушки и фуры. Большегруз буквально протащил машину вперед на несколько метров, сообщили в воскресенье, 9 апреля, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в дептрансе, ДТП произошло после развязки с Волоколамским шоссе. Всего на месте столкнулись три автомобиля. Движение в районе происшествия затруднено.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На кадрах видно, как после столкновения легковушку развернуло поперек дороги, и фура буквально тащит ее вперед до полной остановки. В результате аварии повреждено несколько автомобилей.

Информации о погибших и пострадавших не приводится.

7 апреля четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. В результате ДТП одна из машин перевернулась. По данным дептранса, авария произошла в районе д. 32 корп. 7.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023