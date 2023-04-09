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В США рассказали об отправленных на Украину танках для борьбы с Россией

19fortyfive: США поставляют Украине танки, созданные для борьбы с Россией
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Фото: flickr.com
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США отправили на Украину в рамках нового пакета военной поддержки танки, созданные для «третьей мировой войны с Россией». Об этом в воскресенье, 9 апреля, написала обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

Журналист рассказала, что к концу 1950-х годов начали расходиться слухи о том, что СССР занимается разработкой усовершенствованного танка, который может нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых боевых машин соперника Т-54/Т-55, Вашингтон приступил к созданию своего прототипа XM60.

Теперь США включили танк M60 в предстоящую поставку вооружений для Киева.

«Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты», — заявила автор.

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Ранее, 4 апреля, Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме того, согласно второй части пакета, Украина также получит боеприпасы для комплексов NASAMS, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), радары воздушного наблюдения, зенитные боеприпасы и ракетные снаряды, реактивные снаряды «Град», а также боеприпасы для минометов и противотанковых комплексов Javelin.

По мнению посольства России в США, выделение нового пакета военной помощи Киеву является шагом к эскалации военных действий на Украине. В дипмиссии призвали американское руководство задуматься о рисках расширения географии.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации США выделили Украине более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Дипломат указала на то, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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