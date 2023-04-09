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В Кремле заявили об истерике Запада при посягательстве на монополию СМИ

Песков: любые посягательства на монополию СМИ вызывают у англосаксов аллергию и истерику
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Фото: ТАСС/Zuma
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Любые посягательства на монополию СМИ вызывают истерику в США и Великобритании, так как они хотят, чтобы все жили по их правилам, в то время как Россия призывает жить по международному праву. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Потому что самые мощные мировые СМИ — это всё-таки английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, сразу приводят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны и воспринимаются как посягательства на эту информационную монополию», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1».

В целом же, как указал пресс-секретарь президента, речь идет о том, что американцы призывают всех жить по правилам, которые сами же устанавливают, и считают, что все должны плясать под их дудку.

«Американцы призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. Вот и вся разница», — добавил он.

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Ранее, 5 апреля, президент России Владимир Путин указал, что отношения России и США, от которых напрямую зависят глобальная безопасность и стабильность в мире, переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что линия Запада на «отмену» российских СМИ грубо нарушает обязательства западных стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До этого, в сентябре прошлого года, Путин назвал тех, кто готов жить по правилам Запада, «политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений». Также глава государства призывал США смириться с существованием России, отметив, что США вводят санкции против России по поводу и без лишь потому, что она существует.

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