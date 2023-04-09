В Кремле указали на устаревшие контуры концепции безопасности

Подходы к обеспечению безопасности России и Белоруссии устарели в свете изменившихся условий и новых угроз, поэтому решено подготовить Концепцию безопасности Союзного государства. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ранее завуалированные угрозы «выпячиваются вперед, все маски сорваны». России и Белоруссии нужно соответствующим образом позиционировать отношение ко всему происходящему.

Ранее, 7 апреля, он отметил, что подготовка концепции безопасности России и Белоруссии требует времени, но ее постараются подготовить в максимально сжатые сроки.

Днем ранее президент России Владимир Путин назвал вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства значимым на фоне растущей напряженности на внешних границах. По его мнению, РФ и Белоруссия смогли многого добиться в сфере интеграции.

Он подчеркнул, что Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.