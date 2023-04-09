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Православные москвичи празднуют Вербное воскресенье

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Православные верующие 9 апреля отмечают большой праздник — Вербное воскресенье. По этому случаю москвичи посетили службу в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в центре Москвы, где побывала съемочная группа «Известий».

На службе архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил всенощное бдение и освятил веточки вербы.

Прихожан в храме очень много. По их словам, настроение у них сегодня праздничное.

«Обязательно надо в этот день <...> прийти в храм на исповедь, на причастие, чтобы освятить вербочки. Помянуть всех наших близких, родных, друзей, кто ушел. Вспомнить о них, помолиться о здравии близких», — поделились верующие.

Вербное воскресенье традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю. По преданию, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. В знак почтения перед ним расстилали пальмовые ветви. В России их заменили вербой. Распустившиеся вербные ветки раздают верующим в церквях накануне и в день праздника, их принято хранить в течение всего года.

Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
В 2023 году праздник отмечают 9 апреля

Психолог Ильмира Такаева ранее в воскресенье рассказала «Известиям», что в этот светлый праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время духовным делам. С психологической точки зрения, как пояснила психолог, этот день может рассматриваться как символическое начало новой жизни. При этом конфликтовать и ругаться в праздничный день строго запрещено. Уборкой, работой в огороде и другим тяжелым трудом тоже лучше не заниматься.

В этот день также ослабляется строгий пост, который длится до Пасхи, — верующим разрешается есть рыбу.

Главный же праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходится на 16 апреля.

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