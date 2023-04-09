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Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в наперстки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минские соглашения были игрой в наперстки, обманом Запада, развязавшим киевскому режиму руки. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», — сказал он.

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Ранее, 22 февраля, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приложил много усилий для реализации Минских соглашений, чего нельзя сказать о западных партнерах Москвы по «нормандской четверке».

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ложь Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве. Она отметила, что руководство Франции, Германии и Украины обманули Совет Безопасности ООН.

В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил Киева в противостоянии с Россией. Политик отметила, что все страны — участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

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