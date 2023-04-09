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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине
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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Староконстантинове на Украине

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Фото: Global Look Press/Ferdinand Hollweck
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В Староконстантинове Хмельницкой области на Украине представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил депутат горсовета Виталий Подгайчук.

«Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ. <…> Продолжение следует», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Сторонники раскольнической ПЦУ уже несколько месяцев захватывают храмы в разных районах Украины.

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Накануне, 8 апреля, стало известно, что Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами.

В тот же день сообщалось, что в селе Липовец под Киевом сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ. Один из штурмовавших здание умер во время нападения на священника.

До этого, 5 апреля, в селе Задубровка Черновицкой области на западе Украины представители раскольнической ПЦУ штурмом взяли православный храм Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

В марте на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что они могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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