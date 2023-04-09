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NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении

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В секретных документах США, утечка которых произошла на этой неделе, содержится информация о том, что украинское командование планировало отправить под Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные войска, которые должны были стать основной силой при контрнаступлении. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила газета The New York Times.

Бумаги, о которых идет речь, датированы концом февраля — началом марта. Как утверждает издание, эти данные подтверждают, что Вашингтон отслеживает действия Киева в зоне военных действий.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», — говорится в документах.

В них также сказано, что директор украинской военной разведки, генерал Кирилл Буданов оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе как катастрофическое. В связи с этим он предложил на две недели развернуть элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска от единственного пути снабжения.

В свою очередь командующий сухопутными войсками Украины на востоке генерал Александр Сырский назвал этот путь «последней дыхательной трубкой» для ВСУ под Артемовском.

Отмечается, что украинской армии удалось сохранить дорогу, по которой шло снабжение, однако это дорого обошлось Киеву, который хотел сохранить своих наиболее подготовленных и экипированных солдат для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы.

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Ранее, 7 апреля, телеканал NBC News сообщил, что проведение Украиной контрнаступления ставится под сомнение на фоне больших потерь среди опытных солдат ВСУ.

В тот же день издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию. Отмечается, что в случае изучения документа с грифом «Совершенно секретно» российская сторона может узнать, как именно Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, и видеть отсутствие определенных подразделений.

6 апреля в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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