Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Мир
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Мир
Израиль обстрелял объекты на территории Сирии в ответ на ракетный удар
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Армия
Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Мир
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов армии Китая
Мир
Пять человек пострадали при обрушении дома во Франции
Мир
Польша передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Украине
Наука и техника
Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения

NYT: утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка разведданных США по ситуации на Украине осложнила отношения Вашингтона с союзниками. Об этом 8 апреля написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

По его словам, процесс обмена информаций разведывательного характера базируется на доверии между сторонами и гарантиях, что переданные сведения будут храниться в секрете.

«Утечка уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты. Изучив документы, высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными», — сказано в статье.

Помимо этого, произошедшее может навредить дипломатическим отношениям и по-другому, добавили в издании. Данные свидетельствуют о том, что Вашингтон следит не только за Москвой и Киевом, но и за союзниками в том числе. Как отмечает газета, хотя этот факт не должен удивить официальных лиц других государств, тем не менее «утечка разведданных всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами». В качестве примера авторы привели Южную Корею, чья помощь нужна для снабжения Украины вооружениями.

Письменный заброс: число атак хакеров по электронной почте за год удвоилось
Каких вирусов пользователям стоит опасаться больше всего

В тот же день The NYT сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Помимо этого, аналитики по вопросам безопасности, которые изучили документ, рассказали, что в социальных сетях появились данные брифингов нацразведки США по Китаю и Ближнему Востоку.

Также, как указала американская газета, часть секретных документах США содержит информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перебросить элитные подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут).

7 апреля издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию. Отмечается, что в случае изучения документа с грифом «Совершенно секретно» российская сторона может узнать, как именно Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, и видеть отсутствие определенных подразделений.

6 апреля стало известно, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

О предполагаемом наступлении националистов, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023