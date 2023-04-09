NYT: утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками

Утечка разведданных США по ситуации на Украине осложнила отношения Вашингтона с союзниками. Об этом 8 апреля написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

По его словам, процесс обмена информаций разведывательного характера базируется на доверии между сторонами и гарантиях, что переданные сведения будут храниться в секрете.

«Утечка уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты. Изучив документы, высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными», — сказано в статье.

Помимо этого, произошедшее может навредить дипломатическим отношениям и по-другому, добавили в издании. Данные свидетельствуют о том, что Вашингтон следит не только за Москвой и Киевом, но и за союзниками в том числе. Как отмечает газета, хотя этот факт не должен удивить официальных лиц других государств, тем не менее «утечка разведданных всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами». В качестве примера авторы привели Южную Корею, чья помощь нужна для снабжения Украины вооружениями.

В тот же день The NYT сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Помимо этого, аналитики по вопросам безопасности, которые изучили документ, рассказали, что в социальных сетях появились данные брифингов нацразведки США по Китаю и Ближнему Востоку.

Также, как указала американская газета, часть секретных документах США содержит информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перебросить элитные подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут).

7 апреля издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию. Отмечается, что в случае изучения документа с грифом «Совершенно секретно» российская сторона может узнать, как именно Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, и видеть отсутствие определенных подразделений.

6 апреля стало известно, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

О предполагаемом наступлении националистов, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.