Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Мир
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Мир
Израиль обстрелял объекты на территории Сирии в ответ на ракетный удар
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Армия
Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Мир
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов армии Китая
Мир
Пять человек пострадали при обрушении дома во Франции
Мир
Польша передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Украине
Наука и техника
Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения

Журналист Onet рассказал о тяжелом положении украинских беженцев на Кипре

Onet: украинские беженцы на Кипре окружены русскими и вызывают недовольство местных
0
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские беженцы на Кипре сталкиваются с большим количеством русских людей и недовольством местного населения, в том числе со стороны польских эмигрантов. Об этом 8 апреля рассказал журналист Onet Петр Кашувара после посещения острова.

По его словам, местные жители относятся к русским более позитивно, чем к украинцам. При этом на Кипре очень много туристов и бизнесменов из России, которые чувствуют себя в стране «исключительно хорошо», несмотря на санкции.

При этом соотечественница Кашувары Катажина, живущая на Кипре уже 15 лет, выразила недовольство украинскими эмигрантами.

«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я необязательно их фанатка», — рассказала женщина.

Она отметила, что далеко не все беженцы с Украины испытывают финансовые трудности. Так, у многих на Кипре есть собственное жилье или родственники. При этом, добавила Катажина, приезжие украинцы «всё получают от государства», тогда как местным приходится работать.

«Они (украинские беженцы. — Ред.) сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и в меру своих возможностей пользуются социальной помощью. Такие украинские бизнесмены», — поделилась полька.

При этом украинка Елена, сопровождавшая журналиста в поездке, рассказала, что долго не могла найти в Никосии ресторан, где «не висит российский флаг». Помимо этого, по мнению женщины, ее не стали обслуживать в одном из заведений, потому что на ее рюкзаке было сердце в цветах флага Украины.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

Ранее, 7 апреля, газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. При этом в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имели антироссийскую направленность, далее преобладали нарушения в отношении украинских эмигрантов.

До этого, 2 апреля, издание Adevarul написало, что арендодатели в Румынии начинают заставлять украинских беженцев искать другое место жительства или платить за аренду, так как правительство страны не стало выплачивать обещанные за их содержание суммы.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами охлаждения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023