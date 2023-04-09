Журналист Onet рассказал о тяжелом положении украинских беженцев на Кипре

Украинские беженцы на Кипре сталкиваются с большим количеством русских людей и недовольством местного населения, в том числе со стороны польских эмигрантов. Об этом 8 апреля рассказал журналист Onet Петр Кашувара после посещения острова.

По его словам, местные жители относятся к русским более позитивно, чем к украинцам. При этом на Кипре очень много туристов и бизнесменов из России, которые чувствуют себя в стране «исключительно хорошо», несмотря на санкции.

При этом соотечественница Кашувары Катажина, живущая на Кипре уже 15 лет, выразила недовольство украинскими эмигрантами.

«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я необязательно их фанатка», — рассказала женщина.

Она отметила, что далеко не все беженцы с Украины испытывают финансовые трудности. Так, у многих на Кипре есть собственное жилье или родственники. При этом, добавила Катажина, приезжие украинцы «всё получают от государства», тогда как местным приходится работать.

«Они (украинские беженцы. — Ред.) сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и в меру своих возможностей пользуются социальной помощью. Такие украинские бизнесмены», — поделилась полька.

При этом украинка Елена, сопровождавшая журналиста в поездке, рассказала, что долго не могла найти в Никосии ресторан, где «не висит российский флаг». Помимо этого, по мнению женщины, ее не стали обслуживать в одном из заведений, потому что на ее рюкзаке было сердце в цветах флага Украины.

Ранее, 7 апреля, газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. При этом в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имели антироссийскую направленность, далее преобладали нарушения в отношении украинских эмигрантов.

До этого, 2 апреля, издание Adevarul написало, что арендодатели в Румынии начинают заставлять украинских беженцев искать другое место жительства или платить за аренду, так как правительство страны не стало выплачивать обещанные за их содержание суммы.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами охлаждения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.