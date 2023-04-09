В России увеличилось число застройщиков на 8% за год

За год число застройщиков в РФ увеличилось 8%, в основном за счет роста небольших компаний (с портфелем

строящегося жилья менее 50 тыс. кв. м). Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации Дом.РФ 9 апреля.



По данным аналитиков, концентрация на крупнейших девелоперах в прошлом году не изменилась: на топ-10 компаний приходилось 20% объема строящегося жилья в России, как и в 2021 году.



При этом в 2022 году застройщики продолжили расширять географию проектов в целях диверсификации

бизнеса — количество девелоперов, строящих в трех регионах и более по итогам прошлого достигло 30 компаний (в 2021 году их было 28, 18 — в 2020 году), суммарно они строят 22,5 млн кв. м (21,1 млн кв. м в 2021-м и 16,9 млн кв. м в 2020-м), сообщили в госкорпорации.



По информации Дом.РФ, среди застройщиков, расширивших присутствие в регионах в последние два года, — ПИК (с 9 до 14 регионов), «Самолет» (с 2 до 5), «Талан» (с 7 до 9), «Эталон» (с 3 до 7).



«За 2021-2022 годы у этих компаний добавились следующие регионы. У ПИК: Амурская, Ленинградская, Нижегородская, Сахалинская области, Приморский край, Татарстан. У «Самолета»: Санкт-Петербург, Ленинградская и Тюменская области. У «Талана»: Тверская область и Приморский край. И у «Эталона»: Омская, Свердловская, Тюменская области и Татарстан», — уточнили в корпорации.

5 апреля адвокат Оксана Грикевич рассказала о способах взыскать с застройщика деньги за недоделки. По ее словам, у застройщика есть 60 календарных дней для устранения недостатков. Если они не будут устранены за это время, то дольщик имеет право на возмещение своих расходов.

В тот же день аналитики брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, проанализировавшие динамику средневзвешенной цены 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Москвы и Московской области, сообщили «Известиям», что за последние 10 лет средняя цена 1 кв. м в столичных новостройках выросла в 1,5 раза — с 196 тыс. рублей в январе 2014 года до 390 тыс. рублей за 1 кв. м в марте 2023 года.