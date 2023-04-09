ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли мощный удар по форпосту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Орехове Запорожской области. Об этом 9 апреля сообщили корреспонденты «Русской весны» в Telegram-канале.

В ночь на 9 апреля российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. В частности, было уничтожено скопление боевой техники противника в районе прифронтового города Орехов, в котором украинские военные организовали форпост.

Кроме того, серия ударов была нанесена по целям в окрестностях города Запорожье.

Ранее, 8 апреля, в пресс-службе российского Министерства обороны сообщили, что за один боевой вылет старший инструктор летчик Алан Датиев ликвидировал два вертолета Ми-24 украинских боевиков, после чего лишил противника штурмовика Су-25.

До этого, 7 апреля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев заявил, что ВКС РФ поразили пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, ликвидировав 50 человек личного состава ВСУ. Артиллеристы «Днепра» уничтожили два кочующих минометных расчета украинских боевиков в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

3 апреля в Минобороны РФ рассказали, как экипажи штурмовой авиации ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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