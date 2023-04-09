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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов армии Китая

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Фото: Getty Images/Àî¸Õ
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Минобороны Тайваня в воскресенье, 9 апреля, сообщил, что вооруженные силы зафиксировали приближение к острову 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая.

По данным тайваньского оборонного ведомства, летательные аппараты были замечены в 12:00 (7:00 мск). Уточняется, что это были истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортные самолеты Y-20 и другие.

Минобороны острова утверждает, что 31 самолет пересек срединную линию Тайваньского пролива и вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Кроме того, к острову приближаются девять кораблей НОАК, добавили в ведомстве.

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Накануне, 8 апреля, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что с 8 по 10 апреля Китай проведет военные учения в акватории острова Тайвань. По его словам, маневры организованы в качестве «предостережения тайваньским сепаратистам и поддерживающим их внешним силам».

Позднее в тот день Тайвань засек на близкой к острову территории 42 летательных аппарата и восемь кораблей НОАК. Тогда 29 беспилотников пересекли срединную линию Тайваньского пролива в северной, центральной и южной ее частях.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин исключил уступки по тайваньскому вопросу, назвав их несбыточными мечтаниями.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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