Китайские власти фактически проигнорировали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен во время ее визита в Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 8 апреля написал бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!» — отметил политик.

Французский лидер совместно с фон дер Ляйен прибыл с официальным визитом в Китай 5 апреля. Их визит продлился до 8 апреля, за это время они намеревались состыковать позиции Евросоюза (ЕС) и КНР по Украине.

6 апреля глава Еврокомиссии заявила, что ЕС выразил надежду на то, что Китай не будет поставлять оружие России в любом формате. По ее словам, в случае отправок РФ каких-либо типов вооружения отношения между Евросоюзом и Пекином будут «серьезно повреждены».

В тот же день издание Politico написало о том, что Макрон не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию касаемо конфликта на Украине. Издание отметило, что китайский лидер на переговорах повторил свою точку зрения об украинском конфликте, однако даже не намекнул на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы его закончить.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 апреля отметил, что Китай не та страна, которая быстро меняет свою позицию под внешним давлением. Он добавил, что Россия «отслеживала все сообщения», касающиеся визита Макрона и фон дер Ляйен в Китай, поскольку эти контакты очень важны.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.