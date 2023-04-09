Лукашенко заявил о росте роли войск ПВО на фоне событий вокруг Белоруссии
Роль войск противовоздушной обороны (ПВО) в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг Белоруссии. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Белоруссии будут только возрастать, поэтому государством делается всё возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач», — говорится в его поздравлении с Днем войск ПВО, опубликованном на сайте президента.
Белорусский лидер отметил, что личный состав войск ПВО круглосуточно охраняет воздушные рубежи страны, «бережет мирный труд и покой граждан».
Ранее, 3 апреля, в Белоруссии началась проверка боеготовности Вооруженных сил (ВС) республики.
Политолог Кирилл Аверьянов сообщил «Известиям», что Минск таким образом ведет подготовку к отражению возможных угроз со стороны Киева и Варшавы.
31 марта Лукашенко назвал острым вопрос суверенитета страны. Он отметил, что горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе весь мир.
До этого, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Он подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США на протяжении десятилетия.
23 марта сообщалось о том, что в Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк. В министерстве обороны Белоруссии подчеркнули, что особое внимание при формировании было уделено оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, а также вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.
В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности. Он подчеркнул, что поблизости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.