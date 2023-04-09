Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Новозеландский боец Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Алекса Перейру во втором раунде и вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории. Результаты поединка были опубликованы 9 апреля на сайте UFC.
Главный поединок турнира UFC 287 прошел в Майами. Бой продлился два раунда и завершился на 4-й минуте 21-й секунде. Адесанья нокаутировал противника ударом правой руки. Таким образом, новозеландский спортсмен вернул титул чемпиона в среднем весе после поражения от Перейры в их предыдущем поединке в ноябре 2022 года.
На счету Адесаньи 24 победы в 26 боях в профессиональных ММА.
Ранее, 19 марта, британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс победил нигерийца Камару Усмана. Бой продлился все пять раундов. По решению судей победителем был назван Эдвардс (48:46, 48:46, 47:47).
До этого, 12 марта, Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили в главном поединке UFC Fight Night 221 единогласным решением судей.