Украина как государство может исчезнуть уже к концу 2023 года из-за сложной ситуации в стране. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью с журналистом Стивеном Гарднером.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. <…> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — сказал офицер.

Также он отметил, что западные СМИ на постоянной основе вводят своих читателей в заблуждение и скрывают настоящее положение дел на Украине.

По мнению полковника Макгрегора, история страны может закончиться тем, что «однажды мы позвоним в Киев и нам больше никто не ответит».

Ранее, 7 апреля, Дуглас Макгрегор объяснил провал танкового удара украинских националистов наличием у России противотанковых ракетных комплексов, способных уничтожить западную бронетехнику.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.