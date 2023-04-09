Актер и режиссер Александр Негреба умер через две недели после жены в возрасте 61 год
- Новости
- Общество
- Актер и режиссер Александр Негреба умер через две недели после жены в возрасте 61 год
Советский и российский актер и кинорежиссер Александр Негреба умер в ночь на пятницу, 7 апреля, в возрасте 61 год, о чем сообщил портал «Ревизор».
Наибольшую известность актеру принесла роль старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера» Василия Пичула. Эта картина появилась на экранах в 1988 году.
По информации источников портала, актер умер во сне. Возможной причиной могло стать онкологическое заболевание легких. Две недели назад стало известно, что ушла из жизни жена актера — актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба, указала «Газета.Ru».
Александр Негреба родился 28 апреля 1961 году в Xарькове. Окончил ГИТИС, мастерскую Владимира Остальского. Работал в рижском ТЮЗе, московском театре «Малая драматическая труппа». В 1995 году стал членом Союза кинематографистов России.
Среди режиссерских работ Негребы — фильм «За день до...» с его актерским участием, завоевавший приз в номинации «Фаворит года» на кинофестивале «Вторая премьера» (1991 год), «Король Лир» по трагедии Шекспира (2014 год), где Негреба выступил как режиссер, сценарист и продюсер.