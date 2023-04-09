ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Российские военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении уничтожили две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Также в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка бойцы при помощи артиллерийского огня сорвали попытки ротации подразделений ВСУ.
По словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» ликвидировали четыре беспилотника противника в районе Владимировки, Стельмаховки и Ольшаны.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30», — пояснил Зыбинский в беседе с «РИА Новости».
8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки ВС РФ ликвидировали свыше 30 военных ВСУ на купянском направлении. Российская армия поразила подразделения противника в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики.
6 апреля разведчики Западного военного округа рассказали, что накупянском направлении иностранные наемники Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации стали применять тактику боевого разведдозора. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, то сейчас они стали действовать более активно.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.