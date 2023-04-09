Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска
Мир
Эстония допустила покупку и передачу Украине американских F-16
Армия
Более 800 механиков-водителей для ПГРК «Ярс» приступили к практическим экзаменам
Мир
В Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата
Мир
В результате стрельбы в Иерусалиме пострадали пять человек
Мир
Венгрия ужесточит контроль над транзитными перевозками украинского зерна
Мир
Экс-советник Пентагона предрек исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Мир
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет
Мир
В американском Питтсбурге пять пустых вагонов поезда сошли с рельсов
Мир
Tagesspiegel узнала о планах Германии закупить оборудование для борьбы с дронами
Общество
Синоптики спрогнозировали до 15 градусов тепла в воскресенье в Москве
Происшествия
В Калужской области произошел пожар на кладбище
Мир
В Марселе обрушился жилой дом
Сюжет:

ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении

МО: российская армия уничтожила две группы украинских диверсантов на купянском направлении
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении уничтожили две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка бойцы при помощи артиллерийского огня сорвали попытки ротации подразделений ВСУ.

По словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» ликвидировали четыре беспилотника противника в районе Владимировки, Стельмаховки и Ольшаны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30», — пояснил Зыбинский в беседе с «РИА Новости».

Бить в состоянии: ВС РФ усилили атаки на краснолиманском направлении
Потери противника здесь выросли более чем в четыре раза

8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки ВС РФ ликвидировали свыше 30 военных ВСУ на купянском направлении. Российская армия поразила подразделения противника в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики.

6 апреля разведчики Западного военного округа рассказали, что накупянском направлении иностранные наемники Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации стали применять тактику боевого разведдозора. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, то сейчас они стали действовать более активно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023