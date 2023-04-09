Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уже потеряли более 300 тыс. человек убитыми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 330 тыс. человек. Многих из них командование называет «пропавшими», чтобы не выплачивать компенсации семьям. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty в пятницу, 7 апреля.

Комментируя данные, озвученные главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, бывший разведчик сказал, что цифра в 330 тыс. погибших может соответствовать действительности.

«Залужный в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли. Около 83 тыс. пропали без вести, из них примерно 60 тыс., скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тыс. погибших» — рассказал Риттер.

Мужчина также объяснил, почему Киев может приуменьшать реальные цифры погибших.

«В украинской армии нет ничего честного. Это коррумпированная схема. Украина не сообщает правдивые цифры о погибших, потому что тогда придется выплачивать компенсацию. Тогда они (Украинское командование. — Ред.) останутся без жалования. Поэтому погибших они называют «пропавшими». А деньги забирают себе, потому что уверены, что выплачивать не придется», — заявил Риттер.

Ранее Риттер спрогнозировал, что потери в рядах украинских войск в скором времени будут исчисляться тысячами человек. Он заявил, что каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы.

8 апреля в Минобороны России сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. Только на донецком направлении за сутки противник потерял до 370 военных и наемников. На краснолиманском было уничтожено до 80 украинских военных, на херсонском направлении — до 60 и почти столько же на южнодонецком и запорожском направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.