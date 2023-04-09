В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ

Пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию, цель которой заключается в уничтожении объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщил в беседе с «РИА Новости» один из ее представителей.

«Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — рассказал подпольный активист.

Причиной создания «Русского Херсона» он назвал тяжелую гуманитарную ситуацию в городе: коммунальные службы сейчас не работают, электричество подается с перебоями, а за продуктовыми наборами стоят километровые очереди.

Подпольщик призвал жителей Херсона призывного возраста не выходить из дома, чтобы не попасть под принудительную мобилизацию.

«После того как вам вручат повестки, вас отправят на полигон «Широкий Лан» под Николаев, вас обязательно накачают психотропными препаратами, а затем отправят на убой... Мужчинам Херсона хочу сказать — сидите дома», — подытожил он.

Ранее, в ноябре 2022 года, стало известно, что украинские власти столкнулись с проблемами в Херсоне после передислокации российских войск на левый берег Днепра из-за пророссийских жителей города.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.