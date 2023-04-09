Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Тунис не будет просить у Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь, раз до сих пор соответствующего соглашения не удалось достичь. Ни МВФ, ни Евросоюз не захотели помочь Тунису, и он развернулся в сторону БРИКС, рассказал 8 апреля официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.
«Тунис предоставил Европейскому союзу несколько возможностей для оказания ему финансовой помощи, но помощь задержалась, что вынудило Тунис обратиться к БРИКС», — сказано в заявлении, которое обнародовал телеканал L'Economiste.
Политический деятель заявил, что Тунис изменил свой курс и смотрит на другие горизонты. Он утверждает, что Тунис обратится к группе БРИКС. И это для того, чтобы получить необходимое финансирование.
С другой стороны, он призывает возложить на тунисскую армию контроль над каналами распределения, чтобы не «морить голодом и не способствовать обнищанию тунисского народа.
Ранее, 6 апреля, президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Саид подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей, напомнили «РИА Новости».
В июне 2022 года на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. А в 2024 году Россия примет председательство в БРИКС.
БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.