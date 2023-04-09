«Оттава» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» дома победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги (НХЛ) со счетом 7:4. Игра состоялась в воскресенье, 9 апреля.
В матче отличились российские хоккеисты: в составе «Сенаторз» защитник Артем Зуб провел результативную передачу, а Егор Соколов забросил свою первую шайбу в лиге.
В свою очередь форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и достиг отметки в 80 ассистов за сезон во второй раз за карьеру в НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
За команду победителей голами также отметились Дрейк Батерсон, Жюльен Готье, Патрик Браун, Алекс Дебринкэт, Марк Кастелиц и Клод Жиру. Среди хоккеистов «Тампы» забили Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Виктор Хедман и Брэйден Пойнт.
Сейчас «Оттава» занимает 11-е место в турнирной таблице в Восточной конференции, «Тампа»— на шестой строчке.
8 апреля издание The Athletic опубликовало топ-100 самых ценных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В него попали Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 16-е место, Кирилл Капризов («Миннесота») — 26-е, Андрей Кузьменко («Ванкувер») — 42-е, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») — 43-е, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург») — 72-е, Андрей Свечников («Каролина») — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис») — 86-е.
5 апреля стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» не выйдет в плей-офф НХЛ. «Флорида Пантерз», обыграв «Баффало Сейбрз», лишила «Вашингтон» математических шансов на дальнейшую борьбу за Кубок Стэнли, так как при любом дальнейшем раскладе «столичные» не наберут необходимого количества очков.