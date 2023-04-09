Эстония допустила покупку и передачу Украине американских F-16

Власти Эстонии могут приобрести и передать Украине американские истребители F-16 — эту возможность не исключил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

«Я думаю, это очень разумно», — сказал он в интервью изданию «Киев индепендент», опубликованном в субботу, 8 апреля.

В то же время Рейнсалу признал, что на данный момент у его страны нет таких самолетов.

Ранее, 5 апреля, в Пентагоне отметили, что передача Украине истребителей F-16 в настоящее время была бы чрезмерно затратной и нецелесообразной.

До этого, 28 марта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей необходимы средства противовоздушной обороны.

17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американских союзников не зацикливаться на идее передачи Киеву каких-либо конкретных видов оружия.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из-за обстрелов со стороны военных Украины.