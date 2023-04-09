В результате стрельбы в Иерусалиме пострадали пять человек
В Иерусалиме пять человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает Ynet 9 апреля.
Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней степени тяжести. Как отмечается в материале, инцидент мог произойти на фоне межкланового конфликта.
На место выехали экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, к поискам подозреваемых привлекли вертолеты.
Ранее, 7 апреля, в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу на набережной. В результате теракта один человек погиб и семеро пострадали. Как сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, погибшим оказался 30-летний итальянец. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.