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Более 130 человек отравились угарным газом в канадском Монреале

Более 100 тыс. жителей Квебека останутся без электричества до понедельника
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Фото: REUTERS/Tony Salador
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Медицинская помощь из-за отравления угарным газом понадобилась 135 жителям Монреаля. Это стало последствием ледяного шторма в среду, который лишил электричества более миллиона человек в провинции Квебек, пишет СBC 8 апреля.

Представитель общественного здравоохранения Монреаля сообщил в субботу, что 135 человек в городе прошли лечение от отравления угарным газом после шторма. По словам заместителя медицинского директора Монреальского общественного здравоохранения доктора Дэвида Кайзера, в год за подобной помощью обращаются порядка пары дюжин людей. А сейчас — больше сотни за несколько дней.

Он сказал, что эти случа связаны с тем, что люди используют барбекю или походные печи в помещении для обогрева или приготовления пищи, а также с генераторами, расположенными слишком близко к домам или вблизи воздухозаборников, пока ждут восстановления электроснабжения.

Один из двух погибших из-за шторма — 75-летний мужчина, скончался в Сен-Жозеф-дю-Лак в пятницу после использования генератора в своем гараже. Полицейская служба Де-Монтань сообщила, что уровень угарного газа в воздухе был выше нормы.

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Сильный гололед, в некоторых случаях до 25 мм, по данным Environment Canada — привел в среду к падению веток на линии электропередачи (ЛЭП), улицы и автомобили. Из-за этого множество ЛЭП оказались повреждены, люди остались без электричества и пытаются восполнить этот дефицит порой в ущерб здоровью.

Более 130 тыс. потребителей Hydro-Québec остаются без электричества, но компания обещает подключить большинство домохозяйств в течение суток. При этом почти 100 тыс. жителей придется подождать до понедельника.

Ранее, 31 марта, сообщалось о сильном торнадо, который пронесся в США по городам Литл-Рок и Норт-Литл-Рок. В опасности оказалось более 350 тыс. человек. Кроме того, около 70 тыс. домов в Литл-Роке остались без электричества в результате шторма.

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