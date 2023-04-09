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Сбивший насмерть четырех человек в Казахстане автобус попал на видео

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Фото: Соцсети
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Неуправляемый автобус, который насмерть сбил четверых человек в казахстанском Шымкенте, попал на камеры наблюдения. Видео наезда на пешеходов в субботу, 8 апреля, появилось в социальных сетях.

На записи видно, как автомобиль пересекает три полосы, после чего вылетает на тротуар, где стоят люди. От неожиданности пешеходы, которые, судя по всему, планировали перейти дорогу, не успели что-либо предпринять.

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Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили, что в результате ДТП с автобусом без водителя в Шымкенте погибли четверо человек: две женщины и подросток скончались на месте, одна несовершеннолетняя девочка — в реанимации. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

По данным ведомства, на конечной остановке маршрута водитель вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе. В какой-то момент транспортное средство сорвалось с места и покатилось по склону, наехав на пешеходов.

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