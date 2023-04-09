Синоптики спрогнозировали до 15 градусов тепла в воскресенье в Москве

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 9 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью температура воздуха понизится до +3 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток и до –1 градуса — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе.

В столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.

Кроме того, он разрешил столичным автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Как уточнил метеоролог, сейчас минимальные температуры в столице фиксируются только в 3–4 часа ночи. Однако с восходом солнца температура начинает повышаться.