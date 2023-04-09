В Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата

В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по магазину. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в украинском издании «Страна.ua».

Судя по кадрам приложенного к посту видео, нападавший вступил в словесную перепалку с мужчиной на улице, после чего с криком дал несколько очередей по зданию.

Что именно стало причиной инцидента, не сообщается.

Ранее, 2 апреля, бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне, рассказал, что националисты перепродают оружие преступникам.

24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский, после начала спецоперации России по защите жителей Донбасса, объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. В том же месяце появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Тогда же представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни и заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».