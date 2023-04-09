Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети

Американская разведка занимается вербовкой россиян для сбора разведданных с помощью видеороликов в соцсетях. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Fox News.

По информации в публикации, в Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликованы видеоролики, в которых рассказывается о возможности ФБР изменить будущее россиян за предоставленные разведке полезные данные. Агитация в том числе направлена на эмигрантов.

Бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер назвала агитационное видео низкокачественным и имеющим мало шансов на успех, а также заявила, что этот ролик подрывает авторитет ведомства. По ее мнению, ФБР делает ставку на молодых людей, сидящих в социальных сетях, поэтому работает сразу на большой круг людей.

По ее словам, ФБР использует этот метод по причине того, что крайне сложно завербовать российских агентов, так как «Россия — сверхтяжелая среда, а ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных в мире».

Ранее, 28 марта, в США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper. Как рассказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник, полеты дронов на больших расстояниях снижают качество собираемых ими разведданных. Компенсировать это могут спутники-шпионы.

В том же месяце стало известно, что американские разведчики запросили у конгресса $72,4 млрд на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2024 финансовом году.

В декабре 2022 года российские хакеры из Killnet взломали ФБР, перехватив трафик более десяти тысячи сотрудников.

26 сентября того же года хакеры из России опубликовали данные более 1,5 тыс. украинских разведчиков, которые работали под прикрытием посольств более чем в 20 странах.