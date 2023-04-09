The War Zone: РФ может узнать опасные для ВСУ сведения из-за утечки документов из США

Секретные документы, утекшие в социальные сети, могут стать проблемой для обмена конфиденциальной информацией между Украиной и США, а также другими странами. Обе стороны оценивают ущерб и проверяют подлинность бумаг, сообщил 7 апреля Ховард Алтман в The War Zone со ссылкой на бывших представителей разведки и американских военных сил.

«Прямо сейчас мы проверяем и сравниваем эти материалы», — приводит портал слова генерал-майора Кирилла Буданова, главы разведывательного управления министерства обороны Украины.

Пока аналитики ищут доказательства подлинности материалов, несколько источников сообщили, что особого внимания требуют документы под грифом «Секретно».

«Документы, по-видимому, были первоначально опубликованы на сервере Discord в начале марта и в последние дни — в социальных сетях, включая Telegram. По словам Арика Толера, директора по обучению и исследованиям Bellingcat, они являются частью гораздо более крупной коллекции из более чем 100 документов с грифом «Совершенно секретно» и другими ограничениями, которые были обнародованы», — указывает в материале Алтман.

Один отставной офицер секретных операций заявил, что информация, если она подлинная, является «святая святых», чего никто посторонний не должен видеть. По словам отставного офицера, эта информация — при условии, что документы настоящие, — даст аналитикам российской разведки важное представление о будущих планах Украины, указывает «Газета.Ru».

Бывший высокопоставленный военный чиновник США задался еще одним важным вопросом — вопросом доверия между США и Украиной.

«Первый вопрос заключается в том, как они попали к общественности. Кто потерял над ним контроль и был ли это кто-то, кто намеренно отдал его русским, или это был кто-то, кто по неосторожности потерял бумаги, которые были выкрадены из гостиничного номера? Существует целый ряд возможностей. Могут ли союзники доверять США? Могут ли украинцы доверять США в сохранении конфиденциальной информации? Я думаю, украинцы, вероятно, шокированы тем, что это попало к общественности», — сказал он.

В субботу, 8 апреля, минюст США начал расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, ее поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Часть важных документов была подготовлена зимой для американского генералитета.

Днем ранее, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов, они выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.