Песков назвал слова Макрона о ядерном оружии яростной критикой в адрес Соединенных Штатов

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерных вооружений одной страны на территории другой — «яростная критика» Франции в адрес США, заявил 8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — с легкой иронией заметил пресс-секретарь президента РФ.

Таким образом Песков намекнул на ядерное вооружение США, размещенное в ряде европейских стран.

Высказывание Макрона о недопустимости размещать свое оружие в отношении РФ прозвучало на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Макрон просил Си Цзиньпина оказать давление на Россию, чтобы она соблюдала международные правила нераспространения ядерного оружия в контексте заявления РФ о том, что она разместит тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Белоруссии. Си Цзиньпин заявил, что все страны должны соблюдать обязательства по неприменению ядерного оружия и «ядерная война не должна развернуться», не упомянув Россию. Он призвал международное сообщество «воздерживаться от любых действий, которые привели бы к дальнейшему обострению кризиса или даже к его выходу из-под контроля», — сообщило агентство Reuters.

Французский президент в ходе пресс-конференции также подчеркнул, что Франция разделяет позицию Китая, что ядерное оружие не должно быть применено во время украинского конфликта, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 6 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова Макрона цинизмом и проявлением двойных стандартов. Россия вправе самостоятельно решать, как защищать свою безопасность, отметила она.

МИД РФ назвал заявление Макрона открытым шантажом и указал на то, что никто не имеет права адресовать подобный ультиматум в отношении Москвы.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.