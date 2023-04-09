Более 800 механиков-водителей для ПГРК «Ярс» приступили к практическим экзаменам
Более 800 механиков-водителей подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» сдают практические экзамены в 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), о чем 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.
На специальном автодроме участники сдают комплекс упражнений, который включает вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий. В теоретическом экзамене — вопросы по общевойсковым предметам, контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов ПГРК «Ярс» и машин обеспечения боевого дежурства, пояснили в военном ведомстве.
Учебно-материальная база 161-й школы техников располагает компьютерным имитатором для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и многоцелевых тягачей МАЗ-543.Электроника тренажеров позволяет до автоматизма отработать процесс вождения по трудным дорогам и бездорожью в любое время года.
Также в школе техников оборудованы специальные классы с тренажерами, имитирующими автомобильную технику, различные рельефы местности и погодные условия, а для проведения практических занятий по вождению есть автодром общей площадью 16 кв. км. Там имеются четыре маршрута с препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных специальных колесных шасси, добавили в Минобороны.
Курс подготовки механиков-водителей — три месяца. 161 школа техников РВСН ежегодно выпускает более 2 тыс. специалистов автомобильной службы для частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения.
29 марта Минобороны сообщало, что служащие ракетных войск стратегического назначения приступили к командно-штабным тренировкам по работе с комплексами «Ярс».
В ноябре прошлого года эксперт Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.