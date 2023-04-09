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Tagesspiegel узнала о планах Германии закупить оборудование для борьбы с дронами
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Tagesspiegel узнала о планах Германии закупить оборудование для борьбы с дронами

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Руководство бундесвера хочет больше инвестировать в технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние несколько месяцев наблюдались полеты подозрительных беспилотников над немецкими казармами — в том числе в тех местах, где солдаты бундесвера обучают украинских офицеров обращению с оружием НАТО. По информации газеты, «попытку шпионажа» наблюдали в Мюнстере, где украинцев обучают работе на БМП Marder и управлению танками Leopard 2.

Германия для подавления дронов использует специальные средства HP47. Как добавляется, еще прошлым летом ФРГ начала закупать новое оборудование такого типа, так как имеющихся в наличии спецсредств для защиты слишком мало.

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Ранее, 12 марта, стало известно, что правительство Германии планирует закупить 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, поскольку немецкая армия испытывает нехватку артиллерии.

До этого, 3 марта, военный эксперт Илья Крамник в беседе с «Известиями» заявил об истощении запасов вооружения в странах НАТО. Тогда же газета Financial Times написала, что запасы боеприпасов в Германии сильно истощены, а для их восполнения нужно €20 млрд.

В конце января журнал The Economist написал, что бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Из-за поддержки Украины военные силы Германии едва справляются с обеспечением собственной армии.

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