Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple

Китайская поисковая система Baidu подала иск против Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего бота Ernie, доступного в AppStore. Об этом сообщило в субботу, 8 апреля, агентство Reuters.

Бот Ernie с искусственным интеллектом (ИИ), который Baidu запустила в прошлом месяце, рекламируется как китайский ответ на чат-бот ChatGPT, созданный в США. Компания Baidu AI в своем аккаунте в WeChat заявила, что на данный момент у Ernie нет официального приложения.

«До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в AppStore или других магазинах, является подделкой», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 марта, итальянское ведомство по защите персональных данных решило временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT личной информации итальянских пользователей.

26 марта стало известно, что российская компания Sistemma запустила аналог нейросети ChatGPT на русском языке — SistemmaGPT. Тестирование ИИ уже доступно для бизнеса.