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Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple

Reuters: китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple из-за поддельных приложений-ботов
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Китайская поисковая система Baidu подала иск против Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего бота Ernie, доступного в AppStore. Об этом сообщило в субботу, 8 апреля, агентство Reuters.

Бот Ernie с искусственным интеллектом (ИИ), который Baidu запустила в прошлом месяце, рекламируется как китайский ответ на чат-бот ChatGPT, созданный в США. Компания Baidu AI в своем аккаунте в WeChat заявила, что на данный момент у Ernie нет официального приложения.

«До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в AppStore или других магазинах, является подделкой», — говорится в сообщении.

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