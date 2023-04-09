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Ковальчук указал на провальные попытки США выяснить состав сплава российского РД-180

Михаил Ковальчук: США не разгадали рецепт сплава, покупая российские двигатели РД-180
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США вот уже много лет не могут определить состав сплава российских ракетных двигателей РД-180. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180. Они их разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут. Учить надо физику не так, как они учат», — заявил он во время выступления в рамках «Городской недели физики» в Санкт-Петербурге.

По словам Ковальчука, сложности с созданием сплавов у некоторых стран возникают не только в космической, но и в авиастроительной отрасли. Ученый объяснил важность сплавов на примере турбин для истребителей, детали которых должны выдерживать колоссальные нагрузки.

«Турбина состоит из множества металлических лопаток, <…> это такой маленький кусочек металла. Он, во-первых, испытывает дичайшие механические нагрузки, [поскольку] крутится с огромной скоростью и крутится в раскаленном газе при температуре более 2 тыс. градусов. Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но [турбинная лопатка] крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает по многу лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот мало кто может это сделать и сегодня», — указал Ковальчук.

8 апреля в Санкт-Петербурге стартовала неделя физики. Открылась она лекцией о мире физики и науках, адаптирующихся с ходом времени, которую провел Михаил Ковальчук. Он также затронул множество других тем, обсудил с присутствующими технологии, ресурсы, а также вызовы современного поколения.

26 января сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

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В марте прошлого года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180. По его словам, с середины 90-х годов прошлого века в Соединенные Штаты было поставлено 122 двигателя РД-180 для ракет «Атлас», использовано из них 98. При этом Россия отказывается и от их обслуживания.

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