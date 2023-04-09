В Буркина-Фасо в результате терактов погибли 44 человека

В Буркина-Фасо в Западной Африке погибли 44 человека в результате двух терактов. Как сообщает агентство Reuters в субботу, 8 апреля, инцидент, который произошел в ночь на 6 апреля, власти назвали терактом.

Теракты произошли в деревнях Кураку и Тондоби в Сахельском регионе страны. Власти обвинили в этом «вооруженные террористические группировки». На данный момент точно не известно, какая именно группа совершила теракты.

Сейчас регион Сахель захвачен исламистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (террористические организации, запрещены в РФ), которые в течение многих лет совершали неоднократные нападения.

В августе 2021 сообщалось о по меньшей мере 12 военнослужащих и жандармов погибших в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Без вести пропали еще семь бойцов сил обороны и безопасности страны.

В июне 2021 года, стало известно о массовом убийстве детьми-солдатами в возрасте 12-14 лет в Буркина-Фасо. В результате инцидента 132 человека погибли, еще 40 были ранены. В стране объявлялся трехдневный траур.

В августе 2020 года группа вооруженных лиц напала на рынок на юго-востоке Буркина-Фасо и убила около 20 человек. Многие находившиеся на месте происшествия получили ранения.