Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года из-за тяжелой обстановки в стране. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. <…> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — заявил полковник Макгрегор.

Также он отметил, что западные СМИ умалчивают о реальном положении дел на Украине и постоянно вводят в заблуждение общественность.

7 апреля Дуглас Макгрегор объяснил провал танкового удара украинских националистов наличием у России противотанковых ракетных комплексов, способных уничтожить западную бронетехнику.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.