Кабмин дополнительно выделит 1 млрд рублей на закупку ветпрепаратов

Правительство РФ направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах. Об этом сообщили в субботу, 8 апреля, в Telegram-канале кабмина.

«Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия», — говорится в заявлении ведомства.

Закупленные ветпрепараты в достаточном количестве позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний в животноводческих хозяйствах.

Средства выделят из бюджета, зарезервированного на поддержку сельского хозяйства и рыболовства. Таким образом, общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.

Ранее, в ноябре 2022 года, Минсельхоз попросил российских аграриев ускорить переход на отечественные ветпрепараты.