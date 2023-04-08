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На Западе рассказали об опасности утечки разведданных для Украины

The War Zone: РФ может узнать опасные для ВСУ сведения из-за утечки документов из США
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Утечка сведений разведывательного характера о планах США и НАТО в контексте украинского конфликта, о которой стало известно на этой неделе, может дать российской разведке важную и опасную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию. Об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на бывших представителей разведки и американских военных сил.

«Эта информация — при условии, что документы настоящие — даст аналитикам российской разведки важное представление о будущих планах Украины», — приводятся слова источника в публикации от 7 апреля.

Особо опасен, как отмечается, документ с грифом «Совершенно секретно», показывающий диспозицию российских и украинских войск по состоянию на 1 марта. В случае его изучения российская сторона может узнать, как именно Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, и видеть отсутствие определенных подразделений.

Также Москве станет понятно, какие конкретно силы и средства Украина оставила в резерве для контрнаступления.

Украинская разведка и военные чиновники анализируют, подлинны ли просочившиеся документы о планах США и НАТО поддержать Киев в преддверии запланированного Украиной весеннего контрнаступления.

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Ранее в субботу стало известно, что минюст США начал расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, ее поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Часть важных документов была подготовлена зимой для американского генералитета.

Накануне газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов, они выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Днем ранее, 6 апреля, в Пентагоне заявили, что начали расследование первой утечки военных документов. Отмечалось, что они не содержали информации по конкретным боевым планам.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.

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