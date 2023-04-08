Водитель Mercedes наехал на малолетнюю девочку на юго-востоке Москвы

В Юго-Восточном округе Москвы на улице Кухмистерова водитель Mercedes наехал на девочку 2016 года рождения.

Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, инцидент произошел в субботу, 8 апреля. Отмечается, что ребенок находился на улице без взрослых. Сейчас девочка госпитализирована.

По факту случившего проводится проверка. Прокуратура Юго-Восточного административного округа установит причины нахождения ребенка без родителей.

Ранее, 7 апреля, водитель Mercedes сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.