Житель Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб в субботу, 8 апреля, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Обстрел города Ясиноватая продолжается. В городе еще двое раненых (мужчины 1991 года рождения и 2000 года рождения). Один человек погиб(мужчина 1988 года рождения)», — отмечается в сообщении.

Таким образом, число пострадавших в результате обстрела города ВСУ возросло до девяти.

Власти Ясиноватой уточнили, что по городу боевики выпустили два снаряда из реактивной системы залпового огня. Разрушения получили несколько домов частного сектора.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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